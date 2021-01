Gigi Mitre aparece con mascarilla en programa en vivo tras ataque de tos

La conductora de "Amor y fuego", Gigi Mitre, decidió ponerse la mascarilla en la mitad del programa en vivo, luego de darle un ataque de tos.

¿Qué le pasó a Gigi Mitre?

Luego de confirmarse la nueva variante británica del coronavirus en Perú, diferentes figuras de televisión han preferido prevenir ante un posible contagio.

Una de las presentadoras, es la compañera de Rodrigo González, quién se mostró preocupada después de toser, y pidió a la producción que le alcance una mascarilla.

"Hoy por hoy nada es exagerado, ustedes dirán por qué me he puesto la mascarilla, he empezado a toser, a mí me da nervios”, indicó.

“Miren para que vean como uno anda nervioso con eso, a cualquiera le puede dar. Tampoco es un delito, ni un pecado, pero lo mejor es evitar a lo que en el día a día nos exponemos. Nadie está encerrado en sus casas, es imposible eso”, agregó.

Por su parte, Rodrigo les comentó a sus televidentes que no bajen la guardia y se cuiden ante la COVID-19: “Todos tosemos, estamos en el momento más álgido, no hay camas en ninguna UCI”.

Rodrigo González y Gigi Mitre sufrieron fuerte impasse en su programa

Los conductores volvieron a la pantalla chica fiel a su estilo como siempre solían presentarse al inicio del programa, pero ocurrió un impasse cuando se quisieron saludar.

Gigi contenta y bailando por ver a su compañero de televisión en la nueva temporada del maganize, se acercó hacia a él pero casi se cae al piso, si Rodrigo no la hubiera agarrado de los brazos.