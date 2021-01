Tepha Loza tras no ser convocada en EEG: "No está permitido tener 2 Lozas"

A solo unas horas del estreno de la última temporada 2021 de ‘Esto es Guerra’, Spheffany Loza confirmó que en esta ocasión no fue convocada. La noche del lunes, el programa asombró a sus fanáticos y fanáticas al anunciar el regreso de Melissa Loza.

Después de lo que pasó, el periodista de espectáculos Rodrigo González ‘Peluchín’ publicó en su cuenta de Instagram el mensaje que Tepha Loza le envió:

En la imagen, se puede ver que la modelo insinúa que las dos hermanas no podrían estar en esta temporada.

“Jajaja Rodri al parecer en el programa no está permitido tener dos Lozas jajaja ups. Un abrazote”, escribió la hermana menor de Melissa en la red social.

Melissa Loza regresó a Esto es Guerra a pesar que dijo que no volvería

La modelo Melissa Loza acaba de aparecer como un 'nuevo jale' de Esto es Guerra, después de haber declarado que no retornaría al programa porque había 'perdido su esencia'.

“Extraño trabajar. Me gustaría que se presentaran nuevos proyectos, analizarlos y trabajarlos. Soy una mujer trabajadora, pero creo que ya tienen conductores”, narró Melissa Loza. “Esa etapa fue maravillosa, no voy a negar que me siento muy orgullosa de haber sido parte de un programa tan exitoso como ‘Esto es Guerra’. Pero siento que hoy estoy preparada para nuevos cambios”, añadió en ese entonces.

A pesar de sus declaraciones en el 2020, Melissa Loza ha regresado a Esto es Guerra por todo lo alto. La modelo fue presentada como una de las 'Guerreras históricas' y llegó para acompañar a Yaco Eskenazi.