Carlos Alcántara se emocionó al hablar de su etapa en Pataclaun

Carlos Alcántara tuvo una entrevista con July Naters, con quien recordó su paso por Pataclaun. El artista no pudo evitar emocionarse por todo lo que le dio el programa, pues - según señala - el espacio le enseñó a crecer como persona y ahí conoció a su esposa.

El actor confirmó que se unirá se unirá al show virtual de Patakultural, que se trasmitirá el 23 de enero, a las 7.30 de la noche vía online.

El recordado 'Cachín' será jurado de un concurso de impro en este nuevo espectáculo, que también contará con la presencia de Patricia Portocarrero, Monserrat Brugué como 'Monchi', Franco Cabrera, Luciano Rosso, Guillermo Castañeda, entre otros. Las entradas se pueden adquirir desde 35 soles por Joinnus.

En una entrevista en vivo en las redes sociales de Patakultural con la directora July Naters, Alcántara agradeció a la asociación de Pataclaun por darle lo mejores momentos de su vida.

"Tengo que agradecer mucho a Pataclaun porque me abrió el camino para sentirme bien conmigo mismo y quererme un poco", dijo el actor, quien se tuvo que tapar el rostro por los sentimientos encontrados que le causó hablar del tema, para luego decir: "Me emociono por el reconocimiento que tengo por lo que he vivido desde satisfacciones y tristezas".

'Cachín' contó que en esa etapa de su vida y en uno de los ensayos conoció a Jossie Lindley, quien ahora es su esposa y que hasta ahora mantienen una bonita relación.

Carlos Alcántara no se considera humorista

En otro momento, Carlos Alcántara aseguró que no se considera humorista porque le tiene mucho respeto a esa palabra.

"Humorista es una persona que todos los días de su vida se dedica a esto y genera humor, hace guiones y monólogos. Yo me considero actor que se formó como claun aunque ya no uso la nariz", indicó.

En este sentido, el actor aconsejó a la nueva generación que quiere ingresar al claun. "No vayas hacer un taller de claun para querer estar en el escanrio, volverte una estrella o actor, sino anda porque es un lugar donde puedes reencontrarte contigo mismo y reedescubrirte", dijo.