Sully Sáenz no descarta regresar a Esto es Guerra

Sully Sáenz señaló que guarda un gran cariño a Esto es Guerra, por lo que no descarta ser parte de la competencia otra vez. Como se recuerda, la modelo estuvo por muchos meses viviendo en Canadá. Luego de que su hijo Marchello fuera operado, la joven regresó a Perú.

En una entrevista para “América Espectáculos”, Sáenz sorprendió al no descartar ser parte este año de la familia de Esto es Guerra.

“Es una de las cosas que he tenido en mente este año. Siempre he tenido la ilusión de volver, definitivamente me encanta el programa. Ahora mi vida está diferente, tengo una vida de mamá, pero no lo descarto. El futuro nunca se sabe”, señaló la conductora de TV.

Sully Sáenz se hizo conocida tras participar en Esto es Guerra. Tras quedar embarzada, la modelod decidió retirarse de reality e incursionó en la conducción.

Sully Saenz confirma regreso a Perú tras exitosa operación de su hijo en Canadá

La exchica reality Sully Saenz y su menor hijo retornaron al Perú, tras residir varios meses en Canadá. La modelo viajó al mencionado país para que el pequeño fuera operado del oído.

A través de su cuenta de Instagram, la también presentadora de la Tinka compartió una foto donde está con su hijo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Llegamos a Perú. Luego de tantos meses lejos, pero muy feliz de tener ahora a Márche completamente recuperado”, se puede leer al inicio de la descripción de la leyenda de la foto. “Me dice que lo primero que quiere hacer es comer ají de gallina. Es su plato favorito y yo me voy corriendo por un ceviche”, agregó.