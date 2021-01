Sully Sáenz cuenta qué es lo primero que le pidió su hijo tras regresar a Perú

Sully Sáenz viajó a Canadá para operar a su hijo del oído. Tras una exitosa intervención, la modelo regresó a Perú con su pequeño Marchello.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo se mostró feliz por la recuperación de su hijo.

“Llegamos al Perú. Luego de tantos meses lejos, pero muy feliz de tener ahora a Márche completamente recuperado”, indicó en su mensaje.

Asimismo, contó qué es lo primero que quería hacer su pequeño al pisar suelo peruano.

“Me dice que lo primero que quiere hacer es comer ají de gallina. Es su plato favorito y yo me voy corriendo por un cebiche”, señaló emocionada.

Esta publicación fue muy bien recibida por los seguidores, quienes expresaron su emoción ante la mejoría de Marchello.

Como se recuerda, Sully Sáenz publicó constantemente los avances de su hijo, fruto de la relación con su exesposo Evan Picollotto.

En un video se ve cómo la joven se emociona hasta las lágrimas luego que su niño asiente con la cabeza, indicando que el implante que tenía sí funcionaba.

“Y luego de estimular el implante hablándole bastante por ese lado, esto pasó... Me entendió y respondió. Esperé tanto este momento que me parece irreal... La verdad que no tiene palabras lo emocionante que puede ser esto. Gracias a Dios todo esto es posible”, señaló en medio del llanto.

Sulky Sáenz viajó en vuelo humanitario

Sully Sáenz viajó en un vuelo humanitario a Canadá. La joven señaló que necesitaba dejar Perú para que su pequeño pueda ser intervenido urgente.

“Tuve que venir con Marche a Canadá en un vuelo humanitario. Pocos saben, pero cuando mi hijito tenía 2 años me confirmaron que tenía hipoacusia bilateral (escucha menos de lo normal en ambos oídos)”, escribió en aquel entonces.

La exintegrante de Esto es Guerra comentó que su hijo debía someterse a una opoeración, pues la enfermedad que tenía era degenerativa. Tras seguir tratamientos, el pequeño mejoró, pero era de suma importancia someterse a la operación.