Paula Manzanal terminó con Ignacio: "Desde hace dos minutos estoy soltera"

La modelo Paula Manzanal aclaró que ya no está con Ignacio Baladán. La joven resaltó, incluso, que no quiere saber nada del integrante de Esto es Guerra.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Manzanal comunicó que su relación con el pastelero ya terminó.

Como se recuerda, su amiga Jamila Dahabreh señaló que Paula e Ignacio aún tenían un romance. Ante ello, una de las implicadas salió al frente para hacer una aclaración.

“Mi amiga no mintió al decir que estaba en relación, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera”, señaló la joven, quien se encuentra en México.

Asimismo, pidió que no se le involucre más con Baladán. “No me molesten con esa persona, no quiero saber nada de él, chau”, acotó.

Hasta el momento, Ignacio Baladán no se ha pronunciado.

¿Qué dijo Ignacio Baladán sobre su relación con Paula Manzanal?

Hace un tiempo, Ignacio Baladán aclaró que recién estaba saliendo con el integrante de Esto es Guerra. Como se recuerda, el pastelero expresó el gran cariño que siente por el hijo de la modelo.

“Lo conozco hace cinco meses, pero no tenido nada con él hasta hace poquito”, indicó Paula Manzanal sobre Ignacio Baladán en el programa Amor y fuego.

Paula Manzanal remarcó que no le fue infiel a su aún esposo con el uruguayo.

“No lo veo desde marzo, entre idas y vuelas. El divorcio está en proceso”, señaló.

Como se recuerda, Paula Manzanal informó hace unos meses que estaba sepoarada de su esposo, pues era insostenible una relación a distancia, más aún por la pandemia.