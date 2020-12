Paula Manzanal da detalles de su relación con Ignacio Baladan 

Luego que Ignacio Baladan confirmara que está saliendo con Paula Manzanal, la joven se animó a dar detalles de esta relación. En entrevista con el programa Amor y fuego, la joven señaló que está separando del australiano Adam Cartwrigh.

Asimismo, aclaró que recién está saliendo con el integrante de Esto es Guerra. Como se recuerda, el pastelero expresó el gran cariño que siente por el hijo de la modelo.

“Lo conozco hace cinco meses, pero no tenido nada con él hasta hace poquito”, indicó Paula Manzanal sobre Ignacio Baladán en el programa Amor y fuego.

Paula Manzanal remarcó que no le fue infiel a su aún esposo con el uruguayo.

“No lo veo desde marzo, entre idas y vuelas. El divorcio está en proceso”, señaló.

Como se recuerda, Paula Manzanal informó hace unos meses que estaba sepoarada de su esposo, pues era insostenible una relación a distancia, más aún por la pandemia.

Ignacio Baldán quiere ser padre

El uruguayo decidió responder sobre cómo se lleva con el pequeño de Paula Manzanal. Como se sabe, durante el último fin de semana se conoció que el modelo pasó tiempo junto al menor.

"En realidad nunca tuve la oportunidad de ser papá ni tengo sobrinos, pero me gustan los niños y realmente yo no tuve, pero si tengo que serlo de alguna forma lo será. El papá no es engendra sino el que educa", expresó.