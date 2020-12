Vanessa Terkes: "Agarré valentía para poder meterme a la política"

Vanessa Terkes confesó que tuvo que tomar mucho valor para meterse a la política. Como se sabe, la actriz tiene la intención de postular al Congreso de la República.

Tras haber emprendido este reto, la joven indicó que se siente muy feliz, y se animó a hablar de los temas que piensa tocar si agarra una curul.

“Para mí fue agarrar mucha valentía para poder meterme en la política. Me vi en la obligación de poder hacer algo masivo, la pandemia ha sacado a flote muchas cosas que están pasando. Me quiero dedicar al tema mujer y población vulnerable, educación y salud. Temas que están súper olvidados. Y sigo trabajando", respondió la actriz Vanessa Terkes, quién postula en las elecciones 2021 por el partido político Alianza para el Progreso (APP).

Vanessa Terkes brindó estas declaraciones tras ser abordada en una presentación que tenía en Gamarra, donde apoyó la campaña de liquidación de temporada de Jeans.

“Jhan Hids es una marca peruana que apostó en un proceso de lavado de las prendas con “ozono”, máquina especializada que impacta positivamente en el planeta, a comparación de las demás, reduce agua, químicos y se elimina el 99% bacterias, virus, hongos ideal para esta época de pandemia”, señaló Terkes.

Vanessa Terkes aclara que no se ha lanzado a la política por George Forsyth

En una entrevista con Beto Ortiz, Vanessa Terkes aclaró que su intención de postular al Congreso no tiene nada que ver con George Forsyth, quien hoy en día candidatea por el sillón presidencial.

“No quiero hablar sobre George Forsyth, no lo veo necesario. No me estoy lanzando para generar alguna contracampaña contra él”, indicó en el programa “Beto a saber”, quien fue incisivo con la pregunta.

Vanessa Terkes nuevamente respondió sin perder la sonrisa: “No quiero hablar de él (George Forsyth). No tengo ganas. No guardo rencor. Aún no me he divorciado", resaltó.