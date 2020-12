Susy Díaz se viste de Marilyn Monroe tras superar decepción amorosa

Después que su expareja fuera captado con otra mujer, Susy Díaz decidió pasar la página, y lo hizo de una manera bastante ocurrente. La rubia decidió transformarse en la despampanante Marilyn Monroe.

La exconsegrista dejó en claro que está dedicada al cien por ciento en su trabajo. Es por ello que con el fin de promocionar el primer Auto Cinema Temático del Perú El Túnel, Susy no dudó en lucir como la mítica estrella de Hollywood y posar para una sesión de fotos.

“Para demostrar que lo malo ya está enterrado, que mejor que vestirme como la gran Marilyn Monroe, uno de los iconos del cine. Me sentí como ella cuando hice las fotos para el autocinema El Túnel, creo nuestras historias son casi parecidas pues no encontramos a un verdadero hombre que sepa llenar nuestras vidas", aseguró.

"Aunque yo no acabaría en una tragedia pues un hombre no vale la pena. Además, gracias a Dios me ha salido mucho trabajo, hasta ya tengo contrato para todo el 2021. Uno no está para sufrir y para llorar, si se va uno, vienen cien”, acotó la rubia, quien este fin de semana contó que irá al autocinema El Túnel.

Susy Díaz da consejo para entrar gratis al autocinema

Cabe indicar que este viernes 10 de diciembre, el autcinema presentará la película ‘Trumbo’, el sábado ‘Corazón Borrado’ y el lunes tres cintas para escoger: ‘El libro de Eli’, ‘Canción de los nombres olvidados’ y ‘Mi villano favorito 3’.

“La entrada es gratuita para las personas que vayan caracterizados de la película o llevan algún elemento relacionado”, acotó Susy.