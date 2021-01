Gianella Marquina comparte tierna foto durmiendo con hijo de Farfán

¡Amor de hermanos! Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug utilizó sus redes sociales para compartir una conmovedora fotografía junto a su hermanito menor, el hijo de Jefferson Farfán.

En las historias de la jovencita, se puede ver a ella junto al menor durmiendo de una manera bastante tierno. No cabe duda que la relación que tienen como familia es una de las más fuertes.

Echa un vistazo a la foto que compartió Gianella:

Gianella Marquina fue en busca de su hermana Samahara a la comisaría

La joven influencer Gianella Marquina fue hasta la comisaría de la Perla (Callao) para visitar a su hermana menor Samahara Lobatón, quien estuvo detenida después de haber sido agredida por su pareja Jonathan Horna Feijoo.

Según el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, Marquina llegó hasta la comisaría en busca de conocer la situación de su hermana.

El magazine también reveló que a familia de ‘Youna’ (como se le conoce a Horna Feijoo) también acudió a la dependencia policial.

El espacio televisivo expresó que mientras que Samahara se encontraba detenida, la encargada de cuidar a la hija de la pareja es Melissa Klug.

Abel Lobaton se pronunció tras agresión física a Samahara Lobatón

Tras la lamentable situación, el padre de Samahara, Abel Lobatón dio declaraciones a la prensa:

"Ya lo solucionarán como personas adultas que son. (Sobre la denuncia de violencia contra Samahara) Yo no puedo hablar de eso, ni de cosas que no he visto", mencionó Abel, quien reveló que Melissa Klug es la que se encuentra cuidando a la bebé.

Tras ser consultado, si tras la denuncia ha cambiado el concepto que tiene del papá de su nieta, expresó que no ha cambiado nada y que prefiere no involucrarse más en el tema:

"Las personas adultas deciden estar o con quien no estar. Deben llegar a un acuerdo como pareja que son. Yo he venido a hablar con ella. ¿Cómo está? Ella está tranquila", finalizó en aquel entonces.