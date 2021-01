Productor de 'Mujeres al Mando' se pronuncia tras ser denunciado por EsSalud

Juan Carlos Valderrama salió al frente para defenderse tras ser denunciado por EsSalud. Tras dar positivo a la COVID-19, el productor de 'Mujeres al Mando' asegura que firmó una declaración jurada donde se compromete hacer la cuarentena obligatoria en su casa.

Como se recuerda, el productor se negó a pasar cuarentena obligatoria en la Villa Panamericana.

“Yo he firmado una declaración jurada, primero en el aeropuerto, donde yo cumpliré el aislamiento y la cuarentena en mi domicilio, y en la Villa Panamericana me hicieron firmar un documento donde yo me hacía responsable por mi salud en caso tuviera COVID-19 y la molecular salga positiva, porque todavía no me entero de la molecular, esa prueba antígena podría estar dentro del margen de error”, indicó Juan Carlos Valderrama a América Noticias.

Asimismo, negó haberle faltado el respeto al personal de salud. “Más que una comunicación fuerte por ambas parte, no pasó a más”, acotó el productor.

Valderrama fue denunciado por ESSalud y tendrá que afrontar el presunto delito contra la salud pública en tiempos de pandemia.

¿Qué denunció EsSalud?

Carlos Olivera, director del Centro de Atención y Aislamiento de la Villa Panamericana, indicó a América Noticias que el productor bajó del auto antes de ser ingresado al establecimiento y amenazó con denunciarlos, indicando que conocía a gente de poder.



“Sanidad Aérea Internacional cumple con el protocolo de tomarle la prueba antígena, a la cual sale positivo y, por el decreto supremo que existe, él debe venir a la Villa Panamericana a pasar su aislamiento por 14 días”, señaló.

Olivera señaló que es importante cumplir las normas, pues es “una medida de control que puede salvar a su propia familia”. Es por ello que lamentó la situación y fue denunciado por el presunto delito de contra la salud pública.