Andrea San Martín anuncia que se someterá otra cirugía

Andrea San Martín indicó a través de su cuenta de Instagram que se someterá a otra cirugía. Como se recuerda, hace unos meses se hizo una liposucción.

Esta vez, la joven contó que se hará un arreglito en los senos. Sin embargo, descarta ponerse una prótesis, pues solo desea levantárselos.

“He pedido que me manden la cotización de cuánto me va a costar mi operación para hacerme el levantamiento”, contó la exchica reality.

San Martín dio algunos detalles de lo que se hará a sus seguidores.

"Tengo demasiada piel que me sobra, están todas caídas. Me voy a hacer levantamiento, las prótesis no las voy a cambiar porque uno, están bien y dos, todavía puedo seguir usando las mismas”, señaló.

Andrea San Martín y su mensaje sobre las operaciones

Dicho esto, se animó a dar un mensaje a sus fans sobre las operaciones.

“No te operes por querer parecerte a nadie porque todos los cuerpos son distintos (...) A veces uno comete el error de operarse porque piensa que todo le va a quedar lindo”, remarcó.

Andrea San Martín aclaró que está conforme con su nariz

Respecto a su nariz, la joven señaló que está bastante conforme con ella, por lo que no piensa operarse esa parte de su cuerpo.

“¡No! No me quiero operar la nariz porque siento que va con mi cara y la verdad no me incomoda para nada mi fisionomía, pero sí decidí operarme este año otras cosas es porque después de dos hijas el cuerpo cambia mucho y sentía que era el momento de hacer algo para mí”, acotó.