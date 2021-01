Michelle Soifer: “Ya firmé contrato para conducir ‘Estás en Todas’

¿Incursionará en la conducción? La chica reality Michelle Soifer reveló un gran anuncio en frente de las cámaras de ‘Estás en Todas’, dejando a muchos con la boca abierta.

Y es que la integrante de ‘Esto es Guerra’ confesó, en una entrevista, que sería la nueva conductora del magazine sabatino, confesión que asombró a Natalie Vértiz y a Choca.

“Estoy feliz, a parte ya firme mi contrato para Estás en todas, para trabajar el próximo año (2021)”, mencionó Michelle.

En forma de broma, la chica reality expresó que le da “pena” Natalie y Choca.

Michelle Soifer presenta a famoso productor con quién está trabajando: "Se viene algo increíble"

Desde México, Michelle Soifer presentó al nuevo productor con el que está trabajando:

"Estefano Vieni, es mi productor musical de México", indicó muy feliz la modelo sobre el mexicano, quien ha trabajado con Danna Paola, Kalimba, Armando Manzanero y muchos más.

Vieni también aprovechó para dar algunos comentarios: "Es un viaje express. Estamos haciendo malabares para sacar lo máximo en dos días. La pista está increíble", dijo.

"No se está improvisando nada", añadió el productor de Soifer. Además, la cantante enfatizó que se encuentra enfocada en su nuevo proyecto:

"He venido exclusivamente para trabajar, no hemos tenido tiempo ni para salir. Hay que cuidarnos. Les prometemos que no los vamos a defraudar", añadió muy feliz la integrante del reality Esto es Guerra.