Michelle Soifer presenta a famoso productor con quién está trabajando: "Se viene algo increíble"

Michelle Soifer retomó su carrera musical por todo lo alto. Por ello, la cantante se presentó a través de un enlace en vivo con 'En boca de todos' desde México, para contar algunos detalles de lo que está trabajando y presentar al famoso productor musical que la está acompañando.

¿Quién es el productor musical de Michelle Soifer?

La intérprete sorprendió a sus seguidores al contar que viajó al extranjero con el fin de grabar tres nuevos sencillos y conocer al mexicano cantautor Estefano Vieni.

"Estefano Vieni, es mi productor musical de México", sostuvo contenta la joven tras ser reconocido el mexicano por haber laborado con Kalimba, Danna Paola, Armando Manzanero, entre otros.

Por su parte, el productor comentó: "Es un viaje express. Estamos haciendo malabares para sacar lo máximo en dos días. La pista está increíble".

Foto: Captura programa 'En boca de todos'

"No se está improvisando nada", agregó el productor de la chica reality. Además, Michelle Soifer enfatizó que se encuentra enfocada en su nuevo proyecto:

"He venido exclusivamente para trabajar, no hemos tenido tiempo ni para salir. Hay que cuidarnos. Les prometemos que no los vamos a defraudar", agregó.