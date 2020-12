Alejandra Baigorria: “Sabía que en algún momento Mario y Vania estarían juntos”

Mario Irivarren y Vania Bludau hicieron suspirar hasta a el más escéptico del amor, luego de esa romántica pedida de enamorados. La pareja viajó a Panamá donde disfrutaron de un relajantes fin de semana. Ante esto, Alejandra Baigorria, quien compartió con los dos cuando participaban en Combate se pronunció sobre la parejita del momento.

De acuerdo, a la empresaria, la modelo y el chico reality siempre demostraron tener una linda química desde que se conocieron en el programa de competencia de ATV.

"Cuando uno ha pasado muchas cosas en la vida, tanto Vania como Mario en el amor, y encuentras a una persona que te complementa, qué importa el tiempo, importa que sean felices. Se les ve felices. Sabía que en algún momento se iban a tener que juntar", comentó.

Por otro lado, Alejandra Baigorria contó que cuando se enteró que estaban juntos no dudó en escribirles para desearles lo mejor. "Les he escrito a los dos y me dijeron que estaban felices. Les dije que no les importe nada y que disfruten", sostuvo.

Asimismo, la popular ‘gringa de Gamarra’ confirmó que también piensa viajar con Said Palao a Miami y reunirse con Mario Irivarren y Vania Bludau para fin de año. "Yo estoy yendo con Said para allá", precisó.

Mario Irivarren confesó que quiere una relación serie y no de adolescente

El chico reality fue interrogado por los conductores de Esto es guerra sobre su relación con Vania Bludau, y no dudó en contar lo que está sintiendo en estos momentos.

“La conozco a Vania hace ocho años. Siempre me pareció guapa, una persona encantadora. Yo me guío mucho de lo que transmite una persona, y ella tiene una buena vibra, te alegra con tan solo verla”, confesó Irivarren.

“Cuando uno comienza una relación, no lo hace con la idea de terminarla. No busco una aventura, ni una relación de adolescente”, dijo.