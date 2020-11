Giuseppe Benignini amenaza a fiscalizador tras cierre de su local

Giuseppe Benignini acaba de abrir un local de comida venezolana en Barranco. Sin embargo, el extranjero tuvo problemas, ya que los fiscalizadores llegaron a cerrarlo porque no contaba con licencia de funcionamiento.

En las imágenes reveladas por el programa de Magaly Medina, se puede ver cómo la expareja de Michelle Soifer increpa al fiscalizador:

“Si a nosotros en la municipalidad nos dieron el ok, ¿por qué usted ahora viene a decir que no? Entonces ¿quién está mal? Dígame ¿quién está mal? Y esto de acá no importa”.

“Cuando yo fue con este documento a la municipalidad acá en Barraco, me dijeron con esto pueden aperturar ¿cuál es el problema?”, añadió.

Benignini insistía en decir que tenía autorización de la Municipalidad:

“Son ustedes los que no se ponen de acuerdo y yo no voy a cerrar por lo que usted diga porque a mí me dieron ya la autorización”.

Declaraciones del fiscalizador

A pesar de las palabras del venezolano, el fiscalizador habló con el programa de Magaly Medina y expresó que no tenía autorización, además de resaltar que lo amenazaron:

” Han presentado sí, un trámite para tener su licencia de funcionamiento. A pesar que el día de ayer sábado 14 se le dio la recomendación que no aperture hasta obtener su licencia de funcionamiento, hoy día hemos llegado y hemos visto que está abierto el local. El señor que está ahí presente, nunca se había identificado, comenzó con las amenazas y muchas cosas más".

“Que iba a perder mi trabajo y que tiene mucho poder político, que esto que el otro, pero bueno”, narró.