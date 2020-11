Rafael Cardozo confesó su deseo de competir contra Yaco Eskenasi en EEG

Momentos de tensión, angustia y emoción se vivieron en la gran semifinal de EEG. Y es que ante todo pronóstico Los Combatientes, se pusieron la camiseta para regalarle alegría a sus miles de seguidores, quienes desean verlos ganadores de la primera semifinal.

En el último programa, Los Combatientes ganaron los tres juegos de manera consecutiva y lograron empatar a Los Guerreros en el puntaje.

La adrenalina en el programa empezó a subir cuando Rafael Cardozo y Said Palao fueron los primeros en disputar un circuito de 200 metros, preparado por la producción por la fecha especial. Y es que, si bien es cierto que El Guerrero sacó una gran ventaja, los televidentes empezaron a comerse las uñas y sudar más de la cuenta, al ver que el competidor brasileño empezó a recuperarse y terminó pasando a Said prácticamente a pocos metros de que tocara la campana.

Las redes simplemente empezaron a estallar para darle su aliento a Los Combatientes. Mientras que Gian Piero Díaz, no cabía de la felicidad al ver a su equipo más unido que nunca y sacando lo mejor de cada uno de ellos.

Sin embargo, el duelo entre Guerreros y Combatiente: Rumbo a la Semifinal, no ha terminado. El lunes, 6.50 de la tarde por la señal de América Televisión, se retomará la competencia y los primeros que se enfrentarán serán Patricio Parodi y Pancho Rodríguez. Un duelo más que esperado por sus respectivos fans.

“Respecto a este circuito, Said, sí me sacó mucha ventaja, pero yo le dije a mis compañeros que lo iba a ganar. Yo no jugué un circuito de destreza, sino de ajedrez. Nosotros estuvimos todo el día ensayando, yo vi que la mayor dificultad era la cadena, y que muchos no iban a lograr terminarlo por ese motivo. Trate de llegar con los brazos destrozados. Gané este circuito por los ocho años de experiencia que tengo en el programa”, reflexiona el competidor.

Luego, Rafael dijo que, de lograr salir campeón con Los Combatientes, le gustaría que el productor Peter Fajardo pueda traer a Yaco Eskeani al programa para competir con él.

“Estoy feliz con el equipo, porque lo que quiero es campeonar. Quiero hacer una petición al programa EEG, al productor, sí levantó la copa con Los Combatientes, quiero ver la posibilidad de traigan a Yaco Eskenazi, porque quiero competir con él. Y probar quien es el mejor capitán de este programa”, expresó Rafael.