Andrea San Martín sugiere investigar antes de someterse a una operación estética

Andrea San Martín reveló que se encuentra bien de salud luego de someterse a una operación de ‘lipomarcación’, esto por la preocupación de sus seguidores que notaron que se ausentó unos días de las redes sociales.

“Estoy muy bien, me ausenté porque mi nana tuvo un problema personal a los días de mi operación y, la verdad, he estado a full con las cosas de mi casa, mi recuperación y el trabajo”, indicó.

En el programa de Magaly tv: la firme se emitió un informe sobre los peligros de las operaciones estéticas y mostraron imágenes de ella. Andrea San Martín reveló que se enteró que sus seguidores estaban preocupados y agradeció que estén pendientes, además indicó que hay que tener cuidado con las intervenciones a las que se someten.

“Me enteré, mis seguidores estaban muy preocupados. Pero tuvieron mucha razón con ese reportaje porque, como siempre digo, es un tema de sumo cuidado. En mi caso, conozco hace años a la cirujana, he revisado los papeles que la acreditan y luego nos volvimos amigas”, contó al diario Trome.

Andrea San Martín confesó que invirtió en su operación

Ante la consulta de si pagó por su operación estética, Andrea San Martín reveló que sí y que si decidió compartir la experiencia fue porque esto no es para tomar a la ligera.

“Yo pagué la cirugía y no es barato. Me atreví a contar el proceso en mis redes para que la gente entienda que no es como ir a la peluquería, uno debe investigar sobre la cirugía, al médico, la clínica y todo. Incluso, conozco gente del medio que por hacer canje han salido perjudicadas y exponen a otras personas”, manifestó.