Andrea San Martín estresada y preocupada revela: “Mi casa depende de mi trabajo"

Andrea San Martín decidió sincerarse con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, y contarles que los últimos días no han sido fácil tras pasar una etapa muy fuerte de estrés.

La modelo por medio de una grabación en su historia, manifestó el motivo de su ausencia en las redes sociales.

“¿Por qué he desaparecido tanto de las redes sociales, por qué ya no grabo tanto como antes? Y es que en realidad ahorita estoy con bastante estrés, con bastantes cosas encima”, indicó la influencer.

La joven explicó a sus fanáticos que en estos días no ha podido trabajar como debería y eso la preocupa, pues tiene dos hijas que dependen de ella:

"Estoy un poquito estancada, no he podido trabajar como debería, estoy con una carga encima porque lógico, todo el mundo sabe que mi casa depende de mi trabajo”, agregó Andrea.

“A mí me pasa mucho que cuando todo está desordenado, cuando no puedo hacer las cosas, me da ganas de presionar un botón y resetear o de mandar todo al diablo y decir que empiece otro día. Quiero empezar de cero, me estreso”, acotó la exchica reality.

Andrea San Martín y Sebastián celebraron juntos el cumpleaños de su hija

La pequeña hija de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu cumplió 5 años y fue celebrado en medio de una reunión familiar, en donde no pudo faltar el modelo. De esta manera, la pareja hizo al lado sus diferencias por la menor.

A través de su cuenta de Instagram, San Martín recalcó que a la reunión de Maia están invitados solo sus hermanas, su mamá y el papá de su hija, por medidas de seguridad. Además, organizó una celebración virtual para que su pequeña esté en compañía de sus amiguitos del nido.