Daniel F: “Prefiero morir de COVID-19, que de una soberana indiferencia”

Daniel F se sumó a los artistas que saldrán a la calle a protestar en contra del Congreso de la República y el gobierno de Manuel Merino.Por ello, el cantante de rock rompió su silenció para compartir su postura ante la crisis que vive el país.

El artista por medio de su cuenta oficial de Facebook, dejó un contundente mensaje, dejando en claro su disconformidad ante la vacancia contra Martín Vizcarra.

“La pandemia me obligó a encerrarme con total determinación. Pero este Jueves 12 de Noviembre, me iré a caminar por ahí, respiraré aire puro, viciado y de los otros. Haré ejercicio, correré", sostuvo el intérprete de Leuzemia.

"Tal vez practique un poco de Kick Boxing… No podré abrazar a nadie, aunque me muera de ganas por hacerlo. Cuídense mucho, y no se rían de mis atuendos”, comentó el músico peruano.

Tras insistir en mantener las medidas de bioseguridad por la coyuntura de la COVID-19, agregó unas últimas palabras para sus detractores.

“Para los clásicos quejosos que quieren controlar la vida de todos, les adelanto que prefiero morir de Covid, que de una soberana indiferencia”, acotó Daniel F.