Deyvis Orosco recordó el primer concierto al lado de su padre Johnny Orosco

El cumbiambero Deyvis Orosco conmovió a sus seguidores de Instagram al compartir un hermoso video al lado de su papá, le recordado líder del Grupo Néctar, Johnny Orosco.

Como se sabe, el artista está pasando por un excelente momento a nivel sentimental, ya que hace poco se acaba de comprometer con Cassandra Sánchez De Lamadrid. Ahora, el artista decidió revivir uno de los momentos más felices junto a su padre Johnny Orosco.

A través de un video, el popular ‘Bomboncito’ de la cumbia recordó la primera vez que compartió el escenario junto a su papá, el exlíder del Grupo Néctar, y sus comienzos como cantante.

"Las anécdotas siempre nos acompañan sin importar cuanto tiempo pase, aquí les dejo una de mis comienzos junto a mi padre en nuestro primer concierto", escribió en la descripción del clip.

Cabe mencionar, que el artista Deyvis Orosco hace unas semanas lanzó su nueva canción ‘Amor a primera vista’ el cual a conseguido dos millones y medio de reproducciones en poco tiempo.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez: una gran historia de amor

Luego que Deyvis Orosco le pidiera matrimonio, Cassandra Sánchez De Lamadrid quiso expresar su felicidad con emotivo mensaje dedicado al cantante.

"Hoy siento que el corazón me va a estallar de felicidad, nunca pensé que me faltarían las palabras para explicar cómo me siento. Definitivamente los cuentos de hadas si existen y tengo la suerte de poder compartir el resto de mi vida con un hombre al que considero un príncipe azul del siglo 21", señaló.

Por otro lado, la mamá de la influencer, la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton indicó que la promesa de amor que le hizo Deyvis a su hija lo iba a guardar en el corazón.

“Esa promesa de amor la voy a guardar en mi corazón para compartirla con mis futuros nietos y contarles cómo su papá se arrodilló emocionado a pedirle la mano a su madre en matrimonio”, indicó.