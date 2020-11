Rosángela Espinoza llora al devolver mascota de su exnovio: "Mi Bianca, te extrañaré"

Rosángela Espinoza conmovida mostró en su cuenta de Instagram, el momento que se despidió de su mascota tras tener que entregarlo a su dueño, su expareja Víctor Hugo Cornejo, quién no quiso coordinar con la modelo para que tenerlo.

La integrante de Esto es guerra durante su convivencia con el empresario compartieron una vida con la can Bianca. Pero, al terminar su romance ella se lo llevó a su casa.

Rosángela Espinoza en Instagram triste mostró la emotiva despedida con su perro

Al haber pasado unas semanas de la ruptura, la joven reveló que su exnovio le pidió a su perrita: “Para los que preguntan: Bianca no era mía sino de mi ex, como ya no estamos, tuve que dársela”.

Sin embargo, Rosángela triste manifestó que su mascota quería quedarse con ella: “Bianca se desesperaba cada vez que me veía, definitivamente quería irse conmigo”.

A su vez, la modelo durante las tiernas imágenes que hizo público con su compañera canina, dio a entender que Víctor Hugo se habría negado que pueda visitar a Bianca.

"Tan bella y única. No quise entregarla. El dueño (Víctor Hugo) vino a buscarla y no quería negociar para nada, solo quería llevársela. En fin, es horrible lo que siento ahora, despertar y no verla a mi lado, extraño a mi engreída”, sostuvo.

Rosángela Espinoza se encuentra tan afectada que durante una grabación para sus historias al querer hablar del tema se quebró: "Aunque estemos triste, hay que demostrar lo fuerte que somos. Es difícil".

¿Por qué terminó Rosángela Espinoza con su novio?

La relación entre Rosángela Espinoza y su pareja un empresario de Arequipa acabó tras dos años de convivencia. La modelo dejó el departamento que compartía con Víctor Hugo y habría llegado a esta decisión, ya que al parecer el arequipeño la celaba mucho.

Todo indica que la conocida ‘chica selfie’ se siente muy bien con la decisión que tomó. Sobre esto, Antonio Tafur, el popular Beba Zen y mejor amigo de la modelo, reveló que el empresario dejó entrever que el empresario no veía con buenos ojos la carrera televisiva de Espinoza.