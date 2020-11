Daniela Darcourt tras cantar en Machu Picchu: "Estoy orgullosa de ser bien chola"

Daniela Darcourt participó junto a otros artistas en la reapertura de Machu Picchu para interpretar la canción “Cuando pienses en volver”, tema representativo de la reactivación del turismo.

De esta manera, la salsera aprovechó este viaje expresar sus sentimientos por ser peruana y cantar en el santuario histórico. “Mi voz y mi trabajo me han permitido viajar y conocer muchos lugares en el mundo... Pero lo que mi propia “llaqta” (pueblo en quechua) me hace sentir, no tiene comparación”, se puede leer al inicio del texto de Instagram.

La cantante aseguró no tener las palabras exactas para compartir lo que sintió al momento de cantar en suelo cusqueño. “Ni con todas las palabras del mundo lograría describir lo que sentí al tener tan hermosa majestuosidad frente a mí y mucho menos lo que toda esa energía y magia me hacen sentir en este momento”, agregó.

Daniela Darcourt expresó su orgullo de ser peruana

En el mismo texto, Daniela Darcourt indicó sentirse feliz de ser peruana. “Orgullosa de ser bien chola, bien serrana, bien peruana. ¡Energía, historia y magia junta en tan bello regalo de nuestros ancestros! ¡Que vivan nuestros INCAS, que viva nuestra cultura y que viva mi Perú!”, finalizó con estas palabras el mensaje que compartió en Instagram.

Cabe mencionar, que el texto lo acompaño con una imagen de ella en Machu Picchu.

Daniela Darcourt no es invitada a live show de Yahaira Plasencia

Como se sabe, este 7 de noviembre Yahaira Plasencia hará su primer concierto virtual. La cantante reveló la razón de no invitar a Daniela Darcourt y a Amy Gutiérrez a su presentación. Para ella, ambas artistas ya tienen carreras consolidadas y con exposición en los medios. Por ello, prefirió brindar tribuna a aquellos talentos que no suelen tener pantalla.

“A mí me hubiera encantado invitar a Daniel y a Amy, pero ellas son artistas consolidadas en el medio y tienen la facilidad de llegar a los medios", indicó la joven.

"Yo creo que en el Perú no solo somos 3 o 4 salsera, somos un ramillete de talentos como Kate Cadela, como Gaby Zambrano y creo que ellas tienen derecho a hacerse más conocidas de lo normal”, comentó a “En modo espectáculos”.