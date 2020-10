Tatiana Astengo sobre Alfredo Barnechea: "Es representante del patriarcado"

La actriz Tatiana Astengo usó su cuenta de Twitter para defender a la periodista Mávila Huertas, luego de la tensa entrevista que la comunicadora tuvo con el precandidato a la presidencia del Perú Alfredo Barnechea. La artista tildó al político de “virrey misógino”.

Como se recuerda, el último viernes Alfredo Barnechea se presentó en el programa que conduce la periodista, y al ser consultado sobre la causa de la muerte de Alan García, su actitud dejó mucho que desear, pues le contestó visiblemente ofuscado, lo que generó una avalancha de críticas en las redes sociales.

Tatiana Astengo criticó a Barnechea

La actriz peruana, como otras figuras, usa sus plataformas digitales para expresarse de diversos temas y esta vez no fue la excepción, por eso no dudó en comentar sobre la última tendencia del día en Twitter: “Barnechea”, a quién tildó de “representante del patriarcado”.

El motivo de la ola de críticas en las redes y que provocó los comentarios negativos en contra de Barnechea fue la actitud que mostró durante la entrevista con la periodista después que ella le preguntara lo siguiente:

"Su juicio sobre los presidentes que, según usted, han degradado la presidencia de la República, ha sido más bien tibia con el papel de Alan García. Usted va al funeral y dice: 'Ya basta de peleas. ¿Cree que el Poder Judicial y la Fiscalía fueron causantes de la muerte del expresidente?... Es una pregunta abierta", interrogó la periodista en Canal N.

Ante esto el precandidato a la presidencia en las siguientes elecciones se mostró incómodo y trató de responder negando que él haya tenido estas palabras, pero al notar que Mávila Huertas lo interrumpe este mostró su enfado pidiendo que lo dejen terminar de hablar.

"No esa es una cosa que no pueden poner en boca mía... No, yo no tengo ni idea del por qué una persona se suicida... Perdón, ¡déjame terminar porque no me dejas contestar ninguna de tus preguntas!", manifestó el precandidato de Acción Popular.

Sus palabras terminaron acaparando las redes sociales y se convirtieron en tendencia.

Recién puedo ver esto. Los modales de virrey Amat mezclados con misoginia son la cruz de Barnechea. https://t.co/iBbUfzHNCp — Jose Alejandro Godoy (@jgodoym) October 31, 2020

Estas declaraciones inundaron las redes sociales y se volvieron tendencia. Por su parte, la actriz Tatiana Astengo no dudó en usar su muro para arremeter contra Barnechea:

"El 'Virrey' misógino, representando al abusivo y autoritario patriarcado. ¿Qué mujer peruana que se respeta y valora podría votar por él??", escribió en su cuenta oficial de Twitter en defensa de la periodista.