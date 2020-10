Samahara confiesa cercanía con Farfán: "Yo sé lo mucho que nos estima"

Samahara Lobatón contenta por la nueva etapa que está viviendo, decidió contar sin inconveniente el lindo detalle que tuvo Jefferson Farfán con ella tras el nacimiento de su bebé Xianna. Pues, el futbolista aún mantiene un cariño por la familia de Melissa Klug.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre Jefferson Farfán?

Al presentarse la influencer en el programa de 'En boca de todos', las cámaras de América Espectáculo le preguntaron por el futbolista, padre de sus dos hermanos menores.

La joven confesó que aún mantienen una linda relación con el seleccionado, ya que él los estima mucho. Tanto así, que Farfán le escribió cuando se encontraba en su labor de parto.

“Sí, conversamos, tenemos comunicación. No me saludó a mi, yo estaba en sala de operación (el día del parto), me mandó su saludos con Youna. Yo sé lo mucho que nos estima a nosotras”, indicó la hija de Abel Lobatón.

Samahara Lobatón en Instagram presentó a su hermosa bebé

La hija de Melissa Klug no pudo resistir la emoción de tener por fin entre sus brazos a su menor. Por ello, decidió publicar una hermosa fotografía de su menor.

"Es tan importante entender que ellos nos necesitan sus primeros días de vida, que quieren estar pegaditos a mamá porque así estaban en la barriguita", comentó la hija de Abel Lobatón.