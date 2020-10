Sully Sáenz lloró al ver a su hijo escuchar gracias a implante tras ser operado

Sully Sáenz se quebró al compartir una motiva grabación en su cuenta de Instagram, donde demostraba que su hijo podía escuchar gracias al implante que le colocaron tras una operación que le realizaron por la enfermedad que padece de pérdida de audición.

“Estuve en constante estimulación. hablándole bastante por el lado del implante y de pronto esto pasó. Me entendió y me respondió. Pudo ya escucharme por su implante”, expresó la exintegrante de 'Esto es guerra' en el video que compartió en su red social.

Foto: Instagram Sully Sáenz

Además, la joven compartió su alegría al darse cuenta que su pequeño pudo escuchar por el lado izquierdo, confirmando así el buen resultado del tratamiento.

“Antes nunca podría hablarle por este lado porque no me escuchaba, no me respondía. Solo le hablaba por el lado derecho que es donde le quedaba algo de audición. Me parece increíble que pueda escuchar nuevamente por este lado”, indicó feliz.

Aunque la modelo reveló una buena noticia, lamentablemente el menor perderá la audición total del lado derecho. Pero, Sáenz tiene esperanza que el implante pueda ayudar a su primogénito a que salga adelante.

“Sé que llegará el día que pierda la audición del oído derecho también, pero saber que le queda esta opción de poder escuchar por su implante es una bendición”, precisó.

¿Qué enfermedad tiene el hijo de Sully Sáenz?

Hace unos meses, la joven confesó a un programa televisivo, que el médico detectó a su hijo una enfermedad que le afectaba poder escuchar bien, hipoacusia bilateral.

Al pasar los años, el menor fue perdiendo la audición del oído izquierdo, hasta que en marzo fue por completo. Ante ello, el pequeño se convirtió en un candidato para obtener un implante coclear, y fue operado en Canadá tras viajar en un vuelo humanitario junto a Sully.