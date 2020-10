Maitreyi Ramakrishnan de "Yo nunca" da su testimonio sobre el ciberacoso

La joven actriz Maitreyi Ramakrishnan confesó que tuvo que hacer muchos ajustes para poder manejar el convertirse en alguien reconocido.

La protagonista de una de las populares series de Netflix, "Yo nunca", tiene 18 años y consiguió el papel al superar a 15.000 aspirantes, gracias a este papel saltó a la fama.

Al tener el papel principal de la serie la fama le llegó de la noche a la mañana. La historia fue elogiada por lo destacable que era, ya que hablaba de la llegada a la adultez de una adolescente india-estadounidense de primera generación, (fue uno de los programas originales más vistos en la plataforma en 2020).

Pero la joven le reveló a la BBC que mientras realizaba la mayoría de los compromisos sin ningún inconveniente, hubo un aspecto del éxito repentino que la rebalso completamente.

"Me preparé para el trabajo en sí y para cosas como esta entrevista. La única cosa para la que no podía prepararme por completo era el odio", indicó.

Odio es el término que Ramakrishnan usa para referirse al acoso que recibe en las redes sociales.

"Sabía que sucedería, porque ese es el mundo en el que vivimos", dice, "que recibiría un comentario desagradable o una amenaza de muerte... pero cuando realmente sucede, es diferente".

La artista nacida en Canadá declaró que comenzó a tomar descansos de sus distintas redes sociales cuando ya eran demasiados los comentarios negativos.

"Me aseguro de que todas mis cuentas de redes sociales sean operadas por mí, ya que quiero ser mi voz auténtica", explicó. "Pero me he tomado descansos y me he distanciado a veces".

El acoso a las mujeres en Internet es el pan de cada día

Lamentablemente, Ramakrishnan no es la única que recibe estos tipos de comentarios, por lo que se convertido en embajadora de Plan Internacional, una ONG que defiende los derechos de los niños enfocado en la igualdad de género, para ayudar a crear conciencia sobre esta batalla.

La ONG reveló que más de 14.000 niñas y mujeres jóvenes, de entre 15 y 22 años y 20 distintos países, han hablado sobre estas experiencias en línea en una reciente encuesta.

Según los resultados, que se publicaron el Día Internacional de la Niña de Naciones Unidas el pasado 11 de octubre, muestran un panorama desolador.

Más de las mujeres entrevistadas indicó haber sufrido de acoso o abuso en las redes sociales. Por otro lado, 8 de cada 10 aseguraron haber padecido de distintos tipos de acoso, desde el uso de lenguaje insultante, hasta recibir comentarios racistas y amenazas de violencia sexual.

Ante estos resultados la actriz expresó que “Esto no está bien”. Además, agregó: "Internet es una herramienta increíble cuando se trata de encontrar respuestas y aprender más sobre lo que está pasando en el mundo, pero el acoso es acoso y esta situación solo se suma a la presión que las niñas ya enfrentan".