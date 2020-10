Wisin se disculpó con las mujeres por letras misóginas

Juan Luis Morera Luna, el cantante puertorriqueño más conocido como Wisin ha hecho un mea culpa, luego de ser cuestionado en más de una ocasión sobre las letras de sus canciones desde que empezó su carrera. El artista ahora alza la voz, pero a favor de las mujeres.

Como se recuerda uno de sus temas más conocidos junto con Yandel es ‘Rakata’ y la letra causó mucho furor en los primeros años del milenio: “Le gusta que Wisin la jale por el pelo. Grítalo. (¡Papi, dame lo que quiero!). Siente la presión del callejero. Grítalo. (¡Papi, dame lo que quiero!). Bizcochito, dame un beso con sabor a caramelo. Grítalo. (¡Papi, dame lo que quiero!). Cielo, a ese trago le hará falta hielo. Grítalo. (¡Papi, dame lo que quiero!). Pues tenga lo suyo, sin orgullo. Yo tengo el agua pa’ ese capullo. Mami, deja el murmullo. Cógelo, que es tuyo (tu-tu-tu-tuyo)”.

Como este tema, hay muchos más hits donde las mujeres son cosificadas, a tal punto que la Universidad de Chile realizó un estudio que dejó al descubierto “los altos índices de agresión física, psicológica y simbólica contra la mujer” que se pueden hallar en el género urbano. Por ello, el intérprete de esta canción y de Noche de sexo (hit que también salió ese año y que dice: (“Hoy es noche de sexo. Lo juro por Dios que esta noche serás mía”) fue cuestionado por en una entrevista por las letras de estos temas. El cantante confesó que en sus inicios como músico profesional no tomaba conciencia sobre la violencia que sus letras podían promover.

“Al principio del ‘boom’ del reggeatón, por inmadurez, nuestras letras no eran dirigidas a engrandecer a las mujeres en muchos aspectos… De los errores uno aprende. Descubrimos que el verdadero poder lo tienen las chicas. Qué bueno, porque lo entendimos a tiempo”, señaló el cantante y destacó la labor de las mujeres en la industria: “Hoy Natti Natasha, Becky G, Karol G y Jennifer López representan lo que pueden llegar a ser millones de mujeres”.

Cabe mencionar, que a través de su cuenta de Instagram el artista compartió un post en contra la violencia de género y escribió: “Sin ellas no existiríamos ninguno de nosotros. Son nuestra fuerza, nuestra fuente de vida, nuestro TODO. Paz y justicia para TODAS las mujeres. #NiUnaMenos. #NiUnaMas. #LasQueremosVivas”.

Wisin preocupado por la cantidad de feminicidios en Latinoamérica

Asimismo, Juan Luis Morera Luna, nombre real de cantante, mostró su preocupación por la cantidad de feminicidios que afectan a Latinoamérica y a su país comentando: “La Justicia en Puerto Rico debe ser más estricta con este tipo de casos. No puedo entender cómo hoy no se ha erradicado. Hay cosas que debemos atacar de frente. No podemos permitir que a una niña la secuestren o desaparezca y hasta dos días después no comience la búsqueda, porque le estás dando 48 horas a gente que no tiene escrúpulos para hacer lo que quiera con ellas”.

Si bien ante este cambio de actitud muchos le han recriminado que solo es una movida de publicidad para “lavar su imagen”, mientras otros le pidieron que invite a sus colegas que también cambien su manera de expresarse sobre las mujeres en sus canciones.