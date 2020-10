Samahara Lobatón lista para recibir a su bebé en brazos

Ya no falta nada para que Samahara Lobatón se convierta en madre, por ello decidió compartir una foto en el que se muestra al desenfadada frente al espejo con una mirada coqueta y feliz. La hija de Melissa Klug reveló que cuenta los minutos para tener a su pequeña Xianna entre sus brazos.

La futura madre publicó una imagen en la que se cubre sus pechos mientras se toma una selfie. La hija de la ‘Blanca de chucuito’ y Abel Lobatón acompañó fotografía con un Emoji de reloj que nos muestra que ya no falta mucho para que la pequeña esté con ella.

Samahara Lobatón celebró un hermoso baby show en familia

Como se recuerda, hace unas semanas Samahara Lobatón protagonizó titulares relacionados con su baby shower donde junto a sus familiares y a los de su pareja. Samahara compartió fotos junto a su mamá, además publicó un post donde reflexionaba sobre su temprana edad para ser mamá.

Samahara Lobatón le dedicó lindas palabras a su hija: “Xianna, eres el amor más bonito y perfecto que tengo es inexplicable lo que siento por ti, cada patadita de amor que me das me llena el alma de una forma inexplicable, estoy enamorada y aún no nos hemos visto cara a cara”, escribe la joven.

Como se recuerda, Samahara Lobatón es conocida por ser la rebelde de las hijas de Melissa Klug, pero tras conocer de su embarazo su mamá y ella se han visto muy unidas.

Melissa Klug a Youna: “Él sabe que debe trabajar para su familia”

Melissa Klug comentó que siempre estará para su hija y que a Youna no tiene que decirle más nada, porque ya tiene metida en su cabeza cuales son sus responsabilidades.

“Tienen que trabajar para darle las comodidades a su hija, ya no tienen que pensar en ellos. Consejos, se los puedo dar a mi hija, él ya tiene bien metido que tiene que trabajar para sacar adelante a su hija”, agregó Melissa Klug.