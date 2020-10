Luciana Fuster y Mario Irivarren le contestan las críticas a Magaly Medina

Magaly Medina cuestionó a Luciana Fuster y Mario Irivarren por recién sacar la cara por su amiga Sheyla Roja en su programa radial.

No obstante, los modelos e integrantes de Esto es guerra no se dejaron y evitaron en entrar en dimes y diretes con la popular figura de ATV. En vez de eso, la pareja de conductores prefirió hablar de la buena sintonía que tiene su espacio de nombre El búnker.

“Ha pasado algo sin precedentes que involucra a los dos y a la radio en general. Gracias a esos locutores que contratan, el día de ayer salieron los resultados del rating y estamos contentos. Gracias a todos los que responden las encuestas”, dijo con sarcasmo Mario Irivarren.

Carlos Gáldos manda a leer libros a Luciana y Mario

Carlos Gáldos acudió al programa de Magaly Tv: la firme, donde fue entrevistado a propósito de su nuevo show virtual donde interpreta a “Un viejo de mi (…)”. Durante la entrevista, los dos polémicos personajes se burlaron de los integrantes de Esto es guerra, Mario Irivarren y Luciana Fuster.

El también locutor de radio no tuvo piedad de las jóvenes figuras y arremetió contra ellos cuando Magaly Medina le preguntó, “¿Qué opinas de Mario Irivarren y Luciana Fuster en la radio?”, Gáldos respondió: “esos chicos agarran un libro y se desmayan”.

“Se han perdido los valores, la gente no respeta nada (...) en nuestra época uno no tiene memoria, los caballeros no teníamos memoria, debería darles vergüenza, la otra con el futbolista”, agregó Carlos Galdos mientras hacia su crítica contra los chicos realities.