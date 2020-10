Korina compartió el tratamiento que realizará para eliminar su barriguita de embarazo

Korina Rivadeneira contenta por la nueva etapa de ser madre, aunque suele mostrar orgullosa el cambio de su abdomen tras haber dado a luz hace un mes a Larita, compartió el tratamiento que hará para retomar su figura de antes.

Korina Rivadeneira en Instagram mostró orgullosa su actual figura

"Esto está super negro todavía, no sé cuándo deba esperar (...) Miren cómo quedó todo esto, negro y aguado. Supuestamente esto en cualquier momento ya debería volverse firme y no sé en cuanto tiempo se me van estas manchas negras, espero que pronto, porque están bien raritas”, señaló.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo venezolana se dejó ver en lo que sería una clínica estética, donde se realizará los tratamientos debidos para recuperar su figura.

“Voy a comenzar con mi tratamiento de regeneración celular, para que todo esté perfecto, para que todo vuelva a su lugar, todo se regenere y además desaparecer esta pancita que me quedó”, expresó mientras se grababa frente a un espejo.

Según los especialistas, el tratamiento al que se estaría sometiendo Korina la ayudará al drenaje linfático, estimulación celular, regeneración de órganos y tejidos.