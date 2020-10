Anahí de Cárdenas dedica bello mensaje a su mamá por ser incondicional

Anahí de Cárdenas usó su cuenta de Instagram para dedicarle un bello mensaje a su madre. La actriz siempre se ha preocupado por dejar mensajes de empoderamiento y fortaleza a sus seguidores, esto mientras cuenta cómo va avanzando en su tratamiento de cáncer de mama.

Sin embargo, esta vez utilizó sus redes sociales para publicar una emotiva foto con su madre, al cual le hizo hermosa descripción.

"Acá, esperando al doc. Hoy es mi control en la clinica y mi ma me acompaña. Una manito arriba por las madres incondicionales! Taggea a tu mami y mandale un ❤️", escribió la actriz y cantante.

Doña Anahí Belmont siempre ha estado presente en este duro proceso de Anahí de Cárdenas, el cual implica un arduo año de 18 quimioterapias, cirugías y chequeos médicos. Siempre perseverante y dándole fuerzas.

Ante este mensaje, muchos de los fans de la joven no dudaron en respaldarla a través de sus mensajes, quedando conmovidos ante esta muestra de cariño.

Anahí se realizó una mastectomía y reconstrucción mamaria tras combatir el cáncer

Anahí de Cárdenas se pronunció con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica por mastectomía y reconstrucción de mamas tras haber vencido el cáncer.

“El 1 de octubre me opero, me voy a hacer mi reconstrucción de mama derecha y me voy a hacer mastectomía de mama izquierda y reconstrucción también, por prevención. Estoy nerviosa, estoy con miedo pero estoy contenta”, manifestó en su red social.

¿Qué es una mastectomía?

Mastectomía radical modificada

El cirujano extrae todo el tejido mamario con el pezón y la areola junto con algunos de los ganglios linfáticos de la axila.

Mastectomía radical

El cirujano extirpa la piel sobre la mama, todos los ganglios linfáticos axilares y los músculos pectorales. Esta cirugía rara vez se realiza.

¿Por qué se hace una mastectomía?

Una mastectomía es una cirugía para extirpar todo el tejido mamario de una mama como una forma de tratar o prevenir el cáncer de mama. Para aquellas mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, la mastectomía puede ser una opción de tratamiento.