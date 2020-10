Marjorie Sousa: Julián Gil pierde patria potestad de su hijo con la actriz

Todo indica que el actor Julián Gil perdió la batalle legal en la que se había enfrascado con su expareja, Marjorie Sousa, la cual inicio al inicio del 2017 con el pedido de manutención para el pequeño Matías Gregorio, así como reveló el programa “El Gordo y la Flaca”.

De acuerdo al medio, el artista argentino tendría que seguir pagando una mensualidad para su hijo, que será del 20% del total de ingresos que obtenga el actor. Asimismo, el juez mexicano dictaminó que será la actriz la única responsable en decidir sobre el cuidado del niño de tres años.

“Julián perdió y legalmente no tendrá acceso a su hijo. Legalmente no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones tomadas sobre él, ni de escuela, ni médicos o país donde viva, ni mucho menos cuándo ni a dónde pueda viajar”, se informó en la emisión del programa que se emite por Univisión.

Marjorie Sousa ganó la batalla legal

Si bien ninguno de los actores ha salido a confirmar estas informaciones, personas allegadas a su entorno optaron por contar la decisión del juez. Con este dictamen será la actriz la única encargada en disponer sobre el menor.

“Marjorie es la encargada de decidir sobre la vida de Matías, eso sí, a pesar de haber perdido la patria potestad, Julián deberá seguir pagando la manutención del pequeño y queda definido que será el 20% del total de sus ingresos”, se añadió en la nota periodística.

Cabe mencionar, que esta pelea legal se dio a los pocos meses que naciera Matías y luego se conociera que la pareja se había separado.