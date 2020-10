Anahí se realizó una mastectomía y reconstrucción mamaria tras combatir el cáncer

Anahí de Cárdenas se pronunció con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica por mastectomía y reconstrucción de mamas tras haber vencido el cáncer.

¿Qué dijo Anahí de Cárdenas en Instagram?

“Clean cut, its over! (¡Corte limpio, se acabó!) Cuando me despierte bonito escribo, que ya me hicieron bajar mis historias porque #palta dicen mis amistades\hermanos. Mi yo sedado es un mono con metralleta aparentemente Los quiero gracias por el apoyo!”, indicó la intérprete junto a una imagen desde la clínica.

Pues, la actriz unos días atrás reveló que le harían una mastectomía en su seno izquierdo como prevención para no generar un rebrote luego de haber luchado contras el cáncer de mama.

A su vez, la cirugía se dio para la reconstrucción de sus mamas.

“El 1 de octubre me opero, me voy a hacer mi reconstrucción de mama derecha y me voy a hacer mastectomía de mama izquierda y reconstrucción también, por prevención. Estoy nerviosa, estoy con miedo pero estoy contenta”, manifestó en su red social.

¿Qué es una mastectomía?

Mastectomía radical modificada

El cirujano extrae todo el tejido mamario con el pezón y la areola junto con algunos de los ganglios linfáticos de la axila.

Mastectomía radical

El cirujano extirpa la piel sobre la mama, todos los ganglios linfáticos axilares y los músculos pectorales. Esta cirugía rara vez se realiza.

¿Por qué se hace una mastectomía?

Una mastectomía es una cirugía para extirpar todo el tejido mamario de una mama como una forma de tratar o prevenir el cáncer de mama. Para aquellas mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, la mastectomía puede ser una opción de tratamiento.