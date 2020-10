Juliana Oxenford defendió su programa: “Hacemos un programa de calidad”

Juliana Oxenford no dudó en defender el rating que ha obtenido en las últimas semanas su noticiero, el cual es transmitido por ATV. En la última edición de su programa periodístico, la conductora afirmó que todos los espacios de noticias han bajado en sus cifras y no mantienen una misma sintonía que meses pasados.

Por otro lado, indicó que el bajo rating no la desanima y afirma que ella y su equipo sigue trabajando para entregar un “programa de calidad”.

“Me he mordido la lengua casi dos meses. (Hablan sobre) el rating de Juliana ¿Han visto el rating de los dominicales? Todos estamos bajos, yo también, obvio… Un punto de rating es un montón, un montón de televidentes”, expresó notablemente fastidiada.

“Hemos llegado a 14, 15 puntos en medio de la pandemia y que ahora hayamos bajado mucho es obvio y seguimos trabajando y haciendo un programa de calidad”, agregó la aguerrida la conductora.

Juliana Oxenford estudie 5 años en la universidad

Asimismo, la periodista sin pelos en la lengua, como es su estilo, les respondió a sus detractores en las redes sociales, quienes la acusan de estar frente a un programa periodístico sin tener conocimientos de la carrera.

“¿Qué no es periodista? Si, cinco años de universidad y me gradué con honores. Bachiller en Ciencias de la Comunicación, especializada en Periodismo y no tengo porque enrostrarles mis documentos… Mi mejor maestría fue la calle, 13 años de reportera de investigación”, precisó.

Juliana se despide de la televisión

Juliana indicó que era su último día en el programa porque se iba a cumplir su labor más importante, la de madre, ya que pronto dará a luz a su segundo bebé de nombre Mateo. Le dijo adiós al espacio, sus compañeros le hicieron una pequeña despedida que luego la conductora compartió en su Instagram.