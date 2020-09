Melissa Paredes contó sobre la enfermedad que le impide bajar de peso

Melissa Paredes visitó el programa En boca de todos, donde reveló algunas cosas de su vida a Carloncho y Ricardo Rondón. Es así que la artista se animó a contar que sufre de una enfermedad crónica que no le permite bajar de peso.

La exreina de belleza manifestó que le diagnosticaron con hipotiroidismo, por lo que siempre debe estar pendiente de su salud. Ella se mostró tranquila y optimista al indicar que día a día aprende cómo sobrellevar esta enfermedad que estará con ella por el resto de su vida.

"En realidad yo tengo hipotiroidismo, que es una enfermedad crónica con la que voy a vivir siempre, y hay que aprender a vivir con ella. Por eso yo me esfuerzo bastante haciendo ejercicios y comiendo sano", comentó.

Como recordamos, hace unas semanas Melissa Paredes confesó que a pesar de la rutina de ejercicios que tiene, además de una alimentación balanceada, no conseguía bajar de peso, por lo que acudió a un nutricionista.

"En la tarde solo comimos carnecita y ya, ningún carbohidrato. El jueves tenemos nutricionista. Les cuento que yo no bajé ni un kilo aún, les juro sigo pesando igual. Rodrigo si bajo casi cuatro kilos", sostuvo en aquel momento.

Melissa Paredes le gusta hacer actividad física

Melissa Paredes a través de su cuenta de Instagram confesó que tiene una adicción saludable, le gusta demasiado ejercitarse. La actriz peruana reveló que no existe día que deje de entrenar para sentir bien.

Pero a raíz del coronavirus, la exchica reality decidió aprovechar más el tiempo en su casa para compartir con su pequeña hija, limpiar todos los espacios del hogar y realizar sus fuertes rutinas de ejercicios.

Melissa Paredes no es la única que sufre hipotiroidismo

Si bien la exreina de belleza reveló que tiene esta enfermedad, a parte de ella hay otra figura del espectáculo que también sufre de este mismo padecimiento. Hablamos de Vania Bludau, que hace unos también anunció sobre este diagnóstico.

"Me sentía superdeprimida y muy mal. Comía normal, a veces no comía de loca, me pesaba todos los días y seguía subiendo. El estrés me causó eso", sostuvo la exchica 'reality' y ganadora de "Reinas del show".

¿Qué es hipotiroidismo?

Según la página de salud, el hipotiroidismo puede no causar síntomas notables en las primeras etapas. Con el tiempo, el hipotiroidismo no tratado puede causar numerosos problemas de salud, como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca.