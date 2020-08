Melissa Paredes se defendió de críticas tras festejar el cumpleaños de su sobrino

Melissa Paredes celebró el cumpleaños de su sobrino en medio de la pandemia. Sin embargo, aclaró que cumplió con todas las medidas de seguridad a la hora de realizar la celebración.

Todo empezó cuando la joven publicó las imagenes de la celebración en su cuenta de Instagram. De inmediato sus seguidores le cuestionaron que haya hecho esta reunión, pues están prohibidas por el Gobierno.

“Estamos celebrando el cumpleaños de mi Mathías, a él le encanta Bob Esponja y a Mía también. Y aclarando siempre, porque luego hacen un escándalo... es una celebración familiar de los que vivimos acá. Porque uno dice familiar y creen que todo mundo vino a casa. Y no, son los mismos que vivimos en casa”, escribió.

“Se que estamos en medio de una pandemia, pero eso no nos impide de celebrarlo en casa. Lo aclaro para que no me inventen cosas extrañas, les mando un beso”, acotó.

Melissa Paredes aclaró que vivió con su hermana y su sobrino durante toda la pandemia, es por ello que celebró el compleaños de su también ahijado en familia, a puerta cerrada.

"Te vamos a extrañar mucho mi rey! Esperemos todo esto pase y podamos volver a visitarnos como antes extrañare nuestras noches de novelas te amamos!! Ah y también a mi hermana que estuvo con nosotros mentira te extrañaremos", remarcó la actriz.