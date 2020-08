André Silva dedica desgarrador mensaje a su fallecida madre

André Silva dedicó un emotivo mensaje a su madre, quien falleció hace 6 meses. El actor de cine, teatro y televisión le prometió que tratará de vivir sin ella.

"Han pasado 6 meses mamita desde tu partida. Me gustaría pintar las paredes y gritarle al mundo cuánto te amo y cuanta falta me haces. Aún no asimilo que no estés aquí conmigo ¿Cómo se vive sin ti? Lo iré descubriendo madre. Te lo prometo. Te extraño", fueron las sentidas palabras que escribió el artista.

André Silva perdió a su madre en medio de esta pandemia. Y aunque tiene la fortaleza de su pequeña hija y su esposa, no es nada fácil para el actor, quien vio la necesidad de expresarlo en su cuenta de Twitter.

El intérprete ha participado en numerosas producciones de cine, teatro y TV. Hoy en día es una de las cabezas de la productora de Michelle Alexander. ¡Fuerza, André!

¿Quién es André Silva?

​André Silva es un actor de televisión, cine y teatro peruano, que ha protagonizado diversas telenovelas, series y películas demostrando versatilidad en ellas. Uno de los personajes más reconocidos en su carrera fue en la serie Mi amor, el wachimán como el "El Duque".