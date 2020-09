Dayanita sobre mujeres trans: “Ninguna persona nos puede juzgar”

¡No se deja amilanar! La actriz Dayanita tuvo una entrevista con el Diario La República y habló sobre su sueño de trabajar en televisión. La comediante también detalló cómo es trabajar en el Perú siendo una mujer trans.

La humorista de ‘El Wasap de JB’ mencionó que está viviendo un sueño: “Ha sido una experiencia muy bonita, lo que estoy viviendo es un sueño”, mencionó.

“He pasado por mucho durante mis 23 años. No era para estar acá ni en ningún canal de televisión, porque en este mundo que estamos viviendo hay mucha discriminación, transfobia y homofobia. Chicos gays me piden ayudarlos y los oriento. Yo he tratado de sobrellevar esto con calma”, expresa.

La actriz resaltó que la comunidad LGTBIQ+ está pasando una etapa bastante complicada:

“Estamos viviendo esta etapa muy dura. De la noche a la mañana nadie nos va a aceptar como somos. No podemos ingresar a un trabajo porque veces nos discriminan”, menciona.

“El trabajo más fácil de las chicas trans es acudir al oficio de ser meretriz. Siento que las chicas trans han sido olvidadas, más que todo en la pandemia”, añadió y después reveló que tuvo una prima que tuvo que trabajar en este ámbito, pero que ya lo ha dejado.

Dayanita contra los comentarios de discriminación en redes

Dayanita también habló de la discriminación que ella y su comunidad pasan en las redes sociales.

“Hay gente desatinada que se crea un Instagram para escribirte comentarios horribles. En mi caso, nunca he respondido. La misma gente que conoce mi trabajo es la que saca cara por mi persona”, expresa.

A pesar de lo complicado que es para una mujer trans trabajar en el Perú, Dayanita cree que en algún momento ella y su comunidad podrán dejar de ser víctimas de discriminación:

“Ninguna persona nos puede juzgar (…), cada quien maneja su vida como se le pega la regalada gana. (…) No todas son aceptadas por sus familias y tenemos que demostrar por nuestros medios que podemos salir adelante”, termina.