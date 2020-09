Wendy Ramos y su poderoso mensaje para las mujeres | VIDEO

Wendy Ramos dio un fuerte y poderoso mensaje en una conferencia en donde invita a las mujeres a tomar el control de sus vidas.

La actriz Wendy Ramos es parte del proyecto de un conocido Banco llamado ‘Aprenderemos Juntos’. Aquí, la comediante invita a las personas, pero sobre todo a las mujeres, a tomar el control total de sus vidas.

Las palabras de Wendy Ramos se hicieron virales en cuestión de segundos, ya que es un fuerte mensaje para todas las mujeres del Perú y el mundo.

¿Cómo empieza el video en donde participa Wendy Ramos?

Wendy empieza narrando que hace 10 años, su cuenta de Facebook le recordaba un chiste bastante machista que ella misma compartió.

Ramos expresó que este chiste hoy no lo compartiría, pues todas y todos hemos actuado de manera inconcebible.

“Creo que es un momento en el que las mujeres tenemos que estar muy atentas, porque hay cosas muy naturalizadas que hemos oído o pensado toda la vida y que ahora son inconcebibles” narra la actriz en la conferencia.

Wendy Ramos habla sobre ‘Cuerda’, su Unipersonal

Wendy narra a las personas de lo que se trata su unipersonal llamado ‘Cuerda’, en donde resalta que todos y todas estamos atados mediante una cuerda a una persona, ya sea nuestros padres, esposo o hasta nuestras jefas.

“Ese agarrar la sartén por el mango, si esa sartén es tu vida, quién está agarrando el mango de tu sartén o alguien lo tiene, agarra la sartén del mango de tu vida y decide qué cosa quieres hacer”

“Cuando era chiquita hacía mi fiesta y había esta mesa llena de sanguchitos, yo estaba en mi cuarto y salí, pisé el piso y me dijeron estas ensuciando. Yo crecí pensando que mi fiesta era de mis invitados, mi fiesta no es de mis invitados, mi fiesta es mía. Yo no puedo estar haciendo todo el tiempo lo que mis invitados quieren, toma tus decisiones de lo que quieres hacer porque nos han negado esa posibilidad por mucho tiempo”,

Wendy Ramos hace una profunda reflexión sobre cómo actuamos las mujeres en nuestra vida y cómo debemos deconstruirnos.