Wendy Ramos compartió la lección aprendida tras vivir acoso laboral

Wendy Ramos no solo es recordada por su personaje de ‘Wendy Janet’ en Pataclaun, sino que se ha forjado una carrera como maestra de clown y actriz divertida. La artista peruana decidió contar una dura experiencia que le tocó vivir durante su primera experiencia laboral, cuando el gerente del canal donde trabajaba se atrevió a darle una palmada en el trasero sin su consentimiento.

La actriz decidió compartir este incidente en un largo artículo llamado: “¿Cómo quieres que te traten? El cual fue publicado en su cuenta de Facebook, donde además explicó que no lo hizo para denunciar sobre el acoso sexual sino para hablar sobre los límites y “el poder que tenemos para elegir”.

El texto empieza así: “Uno de mis primeros trabajos fue en un lugar hermosamente horrible. Cuando era chica, la tele nos alegraba los días enteros y cuando crecí, entré a una universidad para estudiarla. Imagínate lo que sentí cuando me llamaron. Lo había logrado. No había terminado la universidad y ya estaba allí. Se abrió la gran puerta de vidrio del canal y ni bien entré, todo empezó a oler raro. No era tan lindo, ni tan glamoroso y lo peor: pronto me di cuenta de que el rey de ese magnífico reino era un ogro. Los gritos del gerente general se oían hasta mi oficina, usaba los peores adjetivos para humillar a sus trabajadores, tenía un arma en su escritorio que, según cuentan, sacaba con frecuencia para asustar/convencer/ someter al personal”, se puede leer al inicio del texto.

“Yo tenía 20 años y 4 trabajos al mismo tiempo, pero este era el que más brillaba en mi currículum. Aunque era la última rueda del coche, estaba feliz porque, ¡oye! ¡ya estaba en el coche! Ahora que ya sabes lo importante que era para mí estar allí, vayamos al evento de año nuevo de la empresa. Esos almuerzos con mesas largas donde la mesa central (la mejor ubicada, la mejor servida, la de las botellas caras) es del rey y sus amigos. Fui por cumplir, así que apenas terminé de comer me acerqué a la mesa donde estaban los técnicos con los que trabajaba, para despedirme. Y de pronto, ¡Zas! Alguien me da un palmazo en el culo”, continúa Wendy.

La también guionista reveló que al voltear para saber quien fue el atrevido se dio con la sorpresa de que fue el gerente del canal, quien se burlaba de lo sucedido. Ella no espero nada para renunciar a su puesto de trabajo. No obstante, para gran su sorpresa el gerente le pidió disculpas tras una reunión.

“Este post no es sobre acoso en el trabajo. Este post es sobre el poder que tenemos para elegir… Miro atrás y me veo parada ahí sin saber qué hacer. Si fuera hoy, seguro haría un escándalo en las redes, levantaría una denuncia. Pero en los ochentas no se hablaba de estos temas, solo sucedían y te quedabas callada, seguías nomás. Así que miro atrás y me alegra no haber salido corriendo o llorando, me alegra no haber elegido volver al día siguiente como si nada hubiera pasado”, señaló Ramos quien aconsejó a sus seguidores: “Tú le enseñas a la gente cómo debe tratarte. Si tú dejas pasar algo así, le estás enseñando a la gente que puede tratarte así. Si tú pones límites, la gente sabrá hasta donde puede avanzar”.

