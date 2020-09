Miguelito Barraza cumplió 71 años: “Las tristezas las pongo a la espalda" 

Miguelito Barraza cumplió 71 años, y lo hizo junto a su familia. El comediante señaló que es una dicha cumplir un año más en medio de esta pandemia.

“Cumplir 71 años es toda una bendición de Dios, él ni el diablo me quieren (risas). He pasado de todo, vencí el cáncer a la próstata y sigo acá hasta cuando el Señor decida, mientras tanto hago lo que me gusta, hacer reír al público”, señaló.

El actor cómico indció que está situación le ha hecho pasar momentos difíciles, pero también lo ha animado a reinventarse y aniamrse por los shows virtuales.

“No puedo estar triste, las tristezas las pongo a la espalda, siempre estoy de buen humor. Agradezco a mis seguidores que no me han olvidado”, indicó.

Además, contó que está trabajando en un proyecto que saldría en un canal por señal abierta.

“Prepararé los guiones y dirigiré, en el proyecto están Melcochita, Javier Santagadea y conocidos comediantes. El programa será tipo Risas y Salsas, comedia y bellas chicas”, detalló.