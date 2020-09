Leonard León denuncia que están amenazando de muerte a su hija

Leonard León denunció en Mujeres al Mando, de Latina, que está siendo víctima de amenazas de muerte. Sin embargo, lo que más le aqueja es que su pequeña de tan solo un año también está siendo amenazada.

Todo habría empezado desde que regreó al Perú durante los primeros días de la pandemia.

“Cuando yo salgo del aeropuerto después que me hice la prueba molecular tuve que coger un taxi. El mismo doctor nos dijo que cogamos un taxi y vayamos a nuestra casa para hacer el aislamiento. Yo jamás iba llegar a mi casa porque no sabía si tenía o no la enfermedad”, contó el cantante.

Asimismo, sumamente preocupado, se refirió a su pequeña hija. “Tiene un año cinco meses, la amenazaron de muerte, que ‘la vamos a matar a tu hija por este virus que tú has traído, que no eres empático con nosotros, para qué vienes acá al país a contagiar a toda la población. Eres un egoísta, un irresponsable’”, dijo.

El cantante señaló que su único error fue regresar a su país, sin embargo, remarcó que siguipo todo lo indicado por el médico.

“Yo pienso que no cometí ningún error, creo que el único error fue venir a mi país”, concluyó.