Alejandra Baigorria cumple 32 años y Said Palao le preparó romántica sorpresa

Alejandra Baigorria celebra este 8 de septiembre 32 años de edad, y lo hace con una gran sorpresa de parte de su pareja Said Palao. El guerrero intentó alegrar el día de su amada, cuya madre se encuentra delicada de salud.

A través de un video subido en las redes sociales, se puede ver cómo el joven prepara unas deliciosas pizzas para Alejandra Baigorria. Luego brindan con un vino y terminan cantando el tradicional Feliz Cumpleaños. Esto un día antes de la fecha especial.

En otro video se puede ver cuando la joven entra a su cuarto y es sorprendida con globos de colores, una variedad de regalos en su cama.

Alejanddra Baigorria se mostró animada y cada vez enamorada del gestor de tamaño detalle. Sin duda, un grato momento para la empresaria. ¡Feliz cumpleaños!

Alejandra Baigorria y su emotivo mensaje a su mamá

Alejandra Baigorria señaló que este cumpleaños será diferente, pues tras la delicada salud de su madre, no lo podrá disfrutar por completo.

Como se recuerda, hace unos días le dedicó un emotivo mensaje a su progenitora a través de su cuenta de Instagram.

“Madre es madre, con todos tus defectos eres la mejor, todo lo emprendedora lo aprendí de ti; conocí Gamarra desde chiquita por ti, soy una mujer fuerte por ti. Me siento orgullosa de tener una madre como tú, a pesar de nuestras peleas, de no pensar en algunas cosas igual, tú eres mi mamá, la mujer que me dio la vida, que me cuidó y me enseñó a ser independiente y luchadora”, escribió en su red social.

“Te amo, de repente a mi extraña manera, pero te amo y te cuidaré toda mi vida. Sabes que si tengo que irme al fin del mundo para cuidar de mi familia lo haré, por ustedes todo", agregó.