Alondra García Miró habla del accidente que le dejó una profunda cicatriz | VIDEO

Alondra García Miró contó a sus seguidores sobre un difícil momento que tuvo que pasar cuando solo tenía 7 años, fue atacado por un perro. Producto de ello, la modelo tiene una profunda cicatriz en el rostro.

Aunque confesó que esta secuela le hizo sentirse mal por mucho tiempo, García Miró señaló que hoy el tema está superado. Incluso, siente que la cicatriz ya es parte de ella.

“Cuando tenía 7 años mi perro me mordió la cara. Fue un accidente bastante fuerte. Me tuvieron que llevar de emergencia a la clínica para que me operen. Me operaron la nariz, que fue un corte bastante grande y en el lacrimal también. A los siete años no pensaba si me quedaría una cicatriz. Mi abuelita estaba erre con erre que me tenía que operar un cirujano plástico para arreglarme la cicatriz…”, indicó Alondra en sus historias de Instagram.

La actriz de ‘Te volveré a encontrar’ señaló que siente que esta secuela la diferencia del resto.

“Cuando era chiquita yo dije, no quiero que me vuelva a operar porque me dio terror fue como un trauma y me dejé la cicatriz así. De hecho sí se nota. Hay días que se nota más otros menos… Ahora sí lo cuento abiertamente, lo enseño abiertamente, es parte de mí, es parte de mi historia. Y para todas las que tengan una cicatriz que les genera algún tipo de desconfianza o inseguridad, que sea todo lo contrario, que sea algo que las diferencia del resto porque todas somos únicas y todas somos bellas”, agregó.

Respecto a su personaje en la telenovela de América TV, Alondra señaló que le emociona ver cómo ha evolucionado su nivel de interpretación a lo largo de la telenovela.

“Amo que les haya gustado el personaje. Gracias que se hayan enganchado con la novela… me encantaría actuar nuevamente. Yo he visto un cambio del primer capítulo ahora. Hay una evolución en mi trabajo. Fue un aprendizaje día a día, fue un reto diario, con el tiempo fui aprendiendo. Igual me falta mucho aprender, soy súper crítica”, acotó la modelo, quien no deja de estudiar. Esta vez, con la actriz Jimena Lindo.