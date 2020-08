Janet Barboza comparte consejos de amor a través de su Instagram

Janet Barboza se abrió camino poco a poco en el espectáculo local y ahora es una de las figuras más reconocidas, y activas en las redes sociales, pues le gusta compartir historias y hacer los diversos challenge que se han puesto de moda en TikTok e Instagram. Pero esta ocasión hizo algo muy distinto y dio consejos de amor a una de sus seguidoras.

La presentadora de televisión se convirtió en Doctora corazón para compartir con una de sus fans un consejo de amor, ya que tendría problemas con su pareja por una tercera persona.

"Janet qué tal aconséjame ya que tienes más mundo, la ex de mi pareja no nos deja vivir en paz. No nos deja ser felices. ¿Qué debería hacer?", le consultó una angustiada seguidora.

Ante esta pregunta Janet Barboza le envió un mensaje para que pueda resolver este problema de pareja.

"Tú no tienes que hacer nada, no es tu tema. Es el asunto de tu pareja, es él quien tiene que zanjar ese tema. Si ella está presente es porque quizás él se lo permite dándole falsas señales", sentenció.

Janet Barboza contó más sobre relación con Miguel Bayona

“Miguel tiene diez años menos que yo, es la primera vez que salgo con alguien menor, si bien es cierto, cada relación tiene su pasión, en mi caso, estar con hombres mayores significó estar con alguien que quiere dirigir mi vida”, contó Janet Barboza.