¿Qué pasó? Ludwika Paleta publica queja en redes, pero termina siendo críticada

Ludwika Paleta no toleró que su cafetería favorita no abriera a su hora. Ante ello, la actriz no dudpo en expresar su molestia a través de las redes sociales. Lo que nunca imaginó es que los usuarios se vayan contra ella y minimicen su queja.

La actriz mexicana se enfadó porque la cafería suele abrir a la 8 a.m., pero siendo las 8:20 aun continuaba cerrada.

“Los dueños del @starbucksmexico de Gran Sur que se supone abre a las 8 am, sabrán que a las 8:20 está cerrado y no hay nadie?”, escribió Ludwika Paleta.

“Los empleados ni sus luces…”, finalizó.

Ante ello, y lejos de solidarizarse con la artista, los usuarios la atacaron y defendieron a los empleados de dicha cafetería.

Entre muchas críticas, un reportero se sumpo y escribió: “20 minutos no es nada para lo que ustedes los artistas nos hacen esperar en ruedas de prensa en ocasiones. Aún recuerdo cuando llegaste más de una hora tarde a una rueda acá en Monterrey verdad”.

Ludwika Paleta responde a ataques en las redes

Ludwika Paleta se pronunció en sus redes sociales sobre los ataques que viene recibiendo.

“Mucha agresividad en Twitter, como siempre. No sorprende. Pero…si yo no llego a mi trabajo puntual, me llaman la atención, como a todos. Claro que puedo conseguir un café en otro lado. Ese no era el tema. Saludos”, escribió la actriz.