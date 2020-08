Pold Gastelo sobre el Covid-19: “El único remedio es la responsabilidad” | VIDEO

El actor peruano Pold Gastelo es uno de los artistas elegidos por el gobierno para darle lucha al avance del coronavirus.

El Gobierno del Perú ha empezado una fuerte campaña de concientización para la población peruana y así darle batalla a la pandemia del covid-19, lo que ha ocasionado la peor crisis sanitaria de todos los tiempos en nuestro país.

Por esta razón, Gastelo fue elegido para narrar su testimonio de vida, ya que él se contagió del virus y estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Afortunadamente, el actor pudo ganarle la batalla a la enfermedad y ahora, de la mano con el Gobierno de Martín Vizcarra, participa en una campaña para que la población pueda tener mucha más responsabilidad.

“Yo también soy un sobreviviente del Covid-19, soy un paciente que se recuperó”, inició el actor.

“Empecé a tener síntomas de fiebre, me subía y me bajaba. El Coronavirus me demostró que perdí el olfato, me di cuenta que no solo yo lo tenía sino también mis dos hermanos. A mí me encuentran inconsciente, tenía problemas para respirar. Estaba grave, por eso me tuvieron que trasladar a un hospital y me indujeron al coma para poder entubarme”, narró Gastelo sobre cómo lo afectó la enfermedad.

“Me sentía impotente sin poder hacer algo. El único remedio para este flagelo es la responsabilidad, pero vemos personas en grupos y asistiendo a fiestas, van a lugares públicos sin protección. Yo estoy convencido que el vehículo (del virus) somos nosotros. Tomemos conciencia, podemos ayudar muchísimo para que no siga avanzando. El Covid-19 no mata solo, no seamos cómplices”, revela el actor acerca de la pandemia.

Echa un vistazo al video: