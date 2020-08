J Balvin comparte foto tras contraer coronavirus y pide reflexión a sus fans

El cantante de reguetón J Balvin mencionó en los ‘Premios Juventud’ que se había contagiado de coronavirus.

“Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro”, mencionó el colombiano y aprovechó para decirle a todos sus fanáticos que se cuiden.

“Que se cuiden, que no piensen que esto es un chiste. El virus como tal sí existe y es muy peligroso”, reveló.

"Hoy, a casi 15 días de haberse contagiado y superado la enfermedad quiso enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores y seguidoras, resaltando que nos cuidemos mucho, pero que no perdamos la fe porque todo esto pasará.

¿Sabían que soy un ser humano con los mismos errores, miedos, anhelos y presiones, como ustedes?

Esta foto la tomó uno de los médicos quienes estuvieron conmigo en el proceso del Covid 19, Carlos y Sergio. Ellos son quienes cuidaron profesionalmente de mí, son familia. Recuerdo esta foto porque en ese preciso momento, tenía todos los síntomas y perdí la esperanza, al nivel de que pensaron en hospitalizarme.

He padecido la ansiedad y a raíz de este evento se potencializó, pero acepto y enfrento los aspectos que afectan mi cuerpo y mi mente y, reconozco que soy vulnerable y MUY frágil, ante esta y miles de situaciones más.

Siento en el alma a quienes han perdido sus familiares en esta difícil situación de pandemia, además, porque sé que no solo las familias están afectadas de salud y anímicamente, sino económicamente y laboralmente. Hoy solo quiero ser una voz de esperanza, ¡esto pasará!

Cuiden de ustedes y de sus familiares, de esa manera, cuidamos de todos. Los amo. Jose”, escribió el artista en su red social.

Echa un vistazo a la foto que compartió el artista en su cuenta de Instagram: