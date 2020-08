Chabuca Granda, saxofonista peruana realiza homenaje con más de 15 artistas del mundo

Claudia Medina es saxofonista, arreglista y compositora peruana becada de la Universidad de Berklee en Boston, ella tiene la visión de difundir la música y cultura de nuestro país en todo el mundo.

Es así, que en el 2018 fundó el proyecto "From Peru to the World" con el objetivo de generar un intercambio cultural a través de la música tradicional y contribuir a la educación de estudiantes y profesores de música a nivel mundial.

Desde su fundación, Claudia ha realizado producciones en colaboración con músicos de todos los continentes, haciendo homenaje a lo mejor de la música peruana. Tal es el caso de la producción del "Himno Nacional del Perú en quechua" que trascendió internacionalmente a través de las redes sociales.

Hoy en medio de la pandemia, Claudia continua en su labor de difundir nuestra música y se embarca en un ambicioso proyecto en honor a los 100 años de Chabuca Granda. Para esta producción participan músicos de Rusia, Italia, Colombia, Palestina, India, Australia, Serbia, Japón, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, Kenya y Chile.

La música no tiene fronteras y no tienen límites, así lo demuestra en esta edición especial, ya que, a pesar de la distancia y diferencia horaria, Claudia logró reunirse con los artistas para enseñarles acerca de la música de Chabuca y las letras en español.

Medina, reconoce el aporte que cada músico de otra cultura puede dar y así también enriquecer la nuestra y darla conocer alrededor del mundo.

Esta producción es un tributo que Medina rinde en un arreglo especial de su autoría a la gran Chabuca Granda con instrumentos tradicionales de otros países y cantantes que aprendieron las letras en español.

Para este proyecto World Music se han realizado tres temas de Chabuca Granda, todas con fusiones peruanas. Se han tomado las raíces de los ritmos peruanos dese el landó, la marinera, la zamacueca y el vals fusionado con ritmos como la puya de Colombia y luego de los estilos de la India y usando influencia del jazz en las armonías.